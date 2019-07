Unbekannter beschädigt Hydranten

Am späten Sonntagabend ist es zu einer Beschädigung eines Hydranten am Barfüßerplatz in Lindau gekommen. An dem Hydrant war ein Wasserverteiler angeschlossen, an dem sich ein circa 55-jähriger unbekannter Mann zu schaffen machte. Das Anbauteil wurde dadurch beschädigt und ein starker Wasserstrahl ergoss sich um das umliegende Straßenbankett. Hierbei wurden Steine aus der Pflasterung ausgeschwemmt. Danach flüchtete der Unbekannte mit seinem weißen Mountainbike in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden kann noch nicht eingeschätzt werden.