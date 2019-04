Unbekannter begeht Fahrerflucht

Am Ostersamstag, in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr, hat ein 53-jähriger Lindauer sein Auto auf dem oberen Parkdeck des Supermarktes in der Unteren Steig 2 geparkt, um Einkäufe zu tätigen. Als er zurückkam bemerkte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange seines Pkw. Durch einen noch bislang unbekannten Autofahrer wurde der Pkw vermutlich beim Rangieren angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.