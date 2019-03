Unbekannte versuchen Räder zu stehlen

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag in Lindau versucht, mehrere Fahrräder zu entwenden. Wie die Polizei mitteilte, stellte die Frau ihr Rad und die Räder ihrer Kinder im Bereich des „Lindaupark“ ab. Als sie nach dem Einkauf zu den Fahrrädern zurückkehrte, stellte sie starke Beschädigungen am Fahrradschloss fest, so dass sich dieses nicht mehr öffnen ließ. Nachdem die Lindauer Polizei die eigentumsverhältnisse überprüft hatte, half sie der Frau das Schloss zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0 83 82/ 91 00 an die Polizeiinspektion Lindau zu wenden.