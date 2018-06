Unbekannte tote Frau angeschwemmt

Es ist ein Einsatz gewesen, auf den die Lindauer Feuerwehrmänner sicher gerne verzichtet hätten: Am Samstag ist in Lindau vor der Hinteren Insel die Leiche einer Frau angeschwemmt worden. Die Lindauer Feuerwehr musste sie bergen und abtransportieren. Die Identität der Frau ist derzeit noch völlig ungeklärt, wie die Polizeidirektion Kempten am Sonntag der LZ sagte. Auch über die Umstände, wie die Frau gestorben ist, seien noch keine Aussagen möglich. Genaueres müssten erst die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.