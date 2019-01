In der Nacht auf Neujahr haben Unbekannte am Aeschacher Ufer in Lindau einen etwa 75 Zentimeter hohen, als Dekoration dienenden Nikolaus aus Fiberglas entwendet. Der oder die Täter nahmen diesen der Spurenlage nach mit und zerstörten ihn später am „kleinen See“, wie die Polizei mitteilt. Der dem Besitzer entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeibericht etwa 100 Euro.