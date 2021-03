In einer Gärtnerei in der Poststraße ist ein in einem Folientunnel abgestelltes Mehrzweckgerät mit angebauter Ackerfräse entwendet worden. Die Tatzeit lag laut Polizeibericht zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr. Der Schaden wird mit einer vierstelligen Summe beziffert.