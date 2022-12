Unbekannte setzen Papiercontainer in Brand

An Heiligabend wurden der Polizeiinspektion Lindau gegen 21.30 Uhr zwei brennende Papiercontainer in der Wackerstraße gemeldet. Als eine Polizeistreife dort eintraf, standen beide Container bereits in Vollbrand.

Sehr lauter Knall

Die Feuerwehr Lindau löschte sie umgehend, heißt es im Polizeibericht. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei mit, dass er kurz vor dem Brand einen sehr lauten Knall gehört habe.

Die Polizei geht davon aus, dass bisher unbekannte Täter einen Silvesterböller in den Container warfen und dadurch der Brand ausgelöst wurde. Die Polizeiinspektion Lindau bitte darum, Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 08382/910111 zu geben.