Unbekannte schlagen niederländische Fußballer in Hohenems krankenhausreif

Ihre fröhliche Stimmung verging zwei Jugendlichen niederländischen Fußballmannschaft am frühen Montagmorgen, 6. Juni, zwischen 0.30 und 1 Uhr auf ihrem Nachhauseweg, als sie plötzlich überfallen wurden.

Die beiden verließen gerade eine Tankstelle in der Lustenauer Straße 112a in Hohenems, wo sie Getränke gekauft hatten. Sie wollten zu Fuß zum nahegelegenen Hotel in Richtung Altach gehen. Als sie singend und tanzend das Tankstellenareal verließen und in Richtung Altach liefen, wurden sie von zwei männlichen unbekannten Tätern ohne Vorwarnung, kurz nach dem Tankstellenareal, attackiert und verletzt.

Freund eilt zur Hilfe und wird auch angegriffen

Ebenso erging es einem weiteren Mitglied der Gruppe, das zur Hilfe kommen wollte. Zwei der Angegriffenen mussten im Landeskrankenhaus Hohenems behandelt werden. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Täter in Richtung Cineplexx.

Nun sucht die Polizei die beiden unbekannten Täter. Sie werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter trug einen grauen Jogginganzug, der andere trug einen Fischerhut. Beide Personen waren eher schlank. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems unter der Nummer 0043 59133 / 81 42 in Verbindung zu setzen.