Unbekannte haben in Bezau in Vorarlberg in einem Garten auf eine Elster geschossen. Die Hausbesitzerin fand das Tier am Donnerstagnachmittag tot unter einer Tanne. Wegen des lauten Knalls ging die Frau vor die Tür und sah sich um.

Laut Vorarlberger Polizei haben die Unbekannten damit in fremdes Jagdrecht eingegriffen und Wilderei begangen.