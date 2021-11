Unbekannte reißen Pfosten an der Lindauer Fußgängerzone heraus

Unbekannte haben auf der Lindauer Insel Absperrpfosten gewaltsam herausgerissen und gestohlen. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, teilte eine Anwohnerin am frühen Samstagnachmittag mit, dass in der Krummgasse ein Absperrpfosten fehlen würde.

Es fehlen noch mehr Pfosten

Bei Nachschau stellte die Lindauer Polizei fest, dass noch zwei weitere Sperrpfosten in der Schneeberggasse und einer in der Salzgasse gewaltsam mitsamt der einbetonierten Verankerung gestohlen wurden. Die Sperrpfosten sollen das Einfahren in den Fußgängerbereich verhindern.