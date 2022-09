Unbekannte lassen 13 Verkehrspoller auf einen Streich mitgehen

Einen offenbar hohen Bedarf an flexiblen Verkehrspollern hatten unbekannte Diebe in Lustenau. Wie die Polizei informiert, stahlen diese in der Nacht zu Samstag, 24. September, in Lustenau in der Gemeindestraße Hagenmahd gleich 13 Stück.

Die orangefarbenen Poller aus Kunststoff waren im Bereich zwischen Weiher- und Hauptstraße als sichtbare Trennung zwischen Fahrbahn und Gehsteig montiert. Die Poller wurden von dem Täter oder den Tätern offensichtlich mitgenommen, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden beläuft sich demnach auf etwa 2500 Euro.