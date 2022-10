Unbekannte kleben Autotüren mit Superkleber zu

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Pkw am Samstagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit von Freitag, 21. Oktober, um 17 Uhr bis Samstag, 22. Oktober, um 8 Uhr einen vermutlich über 5000 Euro übersteigenden Schaden an einem auf dem Parkplatz in Lustenau, Widum, abgestellten Pkw verursacht.

Die Unbekannten verklebten dabei alle vier Autotüren mit Superkleber und zerkratzten den Heckbereich des Autos mit einem spitzen Gegenstand. Andere auf dem Parkplatz befindlichen Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Polizei sucht Zeigen aus der Wohnanlage

Zeugen, vor allem Anwohner der Wohnanlage in Lustenau-Widum, sowie Besucher eines Lokals in der Nähe, werden gebten, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau unter der Telefonnummer 0043 / 591 33 81 44 in Verbindung zu setzen.