Unbekannte klauen Geldbeutel von 71-Jähriger im Supermarkt

Kunden, die sich zur genannten Zeit in diesem Supermarkt befanden und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter Telefon 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.

Einer 71-Jährigen Frau ist am Freitagmittag ihr Geldbeutel in einem Supermarkt in der Lagerhausstraße, Ecke Heuriedweg in Lindau gestohlen worden. Der Diebstahl geschah laut Polizeibericht am Freitag im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr. Die Dame äußerte der Polizei gegenüber auch einen Verdacht und vermutet, dass ein Pärchen ihre Geldbörse aus der Einkaufstasche entwendet habe.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Die vermeintliche Täterin wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, mit schulterlangen Haaren und einer schlanken Figur. Der mutmaßliche Täter soll ebenfalls rund 40 Jahre alt gewesen sein, hatte einen Dreitagebart und war etwa 180 Zentimeter groß.

Das vorhandene Videomaterial der Überwachungskamera könnte die Tat aufgezeichnet haben und wird gesichtet. Die Polizei weist nochmals darauf hin, Geldbörsen oder Wertgegenstände stets nah am Körper zu tragen und nicht offen in der Tasche oder gar im Einkaufswagen liegen zu lassen.