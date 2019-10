Unbekannte haben es auf Motorroller abgesehen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter in der Immanuel-Kant-Straße einen Motorroller gestohlen. Dabei handelt es sich laut Polizeibericht um einen silberfarbenen 125er-Roller der Marke Yamaha. Die Lindauer Polizei rät zu mehr Wachsamkeit, nachdem sich in den vergangenen Tagen die Strafanzeigen von Rollerbesitzern gehäuft hätten. Ob der Diebstahl im Zusammenhang mit anderen Vorkommnissen stehe, werde derzeit ermittelt.