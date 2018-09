Zwischen dem 15. und dem 17. September sind von einem Unbekannten in der Peter-Dornier-Straße in den Containern eines Hofladens mehrere große blaue Müllsäcke unerlaubt entsorgt worden. Weiter befanden sich in dem Container noch eine roter Reisekoffer und zwei Textil Reisetaschen, mit Hausmüll und einem alten, defekten Epson Tintenstrahldrucker, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.