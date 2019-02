Die Polizei Lindau ist am Mittwochmorgen um circa 5 Uhr zum Parkplatz Blauwiese in Reutin gerufen worden. Dort wurde ein Feuer entdeckt, das in dem Wäldchen bei einem Holzhaufen brannte. Die Feuerwehr Lindau wurde ebenso hinzugerufen und konnte das Feuer löschen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Es wurde von bisher unbekannten Tätern angezündet und hatte eine Größe von etwa einem Quadratmeter.