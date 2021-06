Unbekannte brennen Löcher in Scheiben an Schule

Die Polizeiinspektion Lindau hat seit Samstag, 12. Juni, Kenntnis davon, dass an einer Schule in der Reutiner Straße in Lindau über die Pfingstferien mehrere Plexiglasscheiben beschädigt wurden. Demnach hat der oder haben die Täter Löcher in die Fenster eingebrannt. Der Schaden beläuft sich der Mitteilung eines Berechtigten zufolge auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt und bittet darum, dass sich etwaige Zeugen unter der Telefonnummer 08382 / 91 00, melden.