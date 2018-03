Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Nach der Rückkehr von einer einwöchigen Urlaubsreise haben die Eigentümer am Samstag, 3. März, gegen 19 Uhr festgestellt, dass in ihr Haus am Stadtrand eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Schweizer Franken, die in einem Geldbeutel verwahrt wurden, wie die Polizei mitteilt.

Der Kriminaldauerdienst Memmingen übernahm die Spurensicherung. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und Hinweisen. Insbesondere geht es um verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.