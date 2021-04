Unbekannte beschmieren eine Gebäudefassade am Hundweilerplatz mit Nagellack

Die Polizei Lindau wurde am Montag über eine Sachbeschädigung an einer Hauswand am Hundweilerplatz informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bisher unbekannte Täter die Hauswand mit Nagellack beschmiert hatten. Am Tatort stellte die Streife zahlreiche Nagellackfläschchen sicher. Als Tatzeit konnte der Zeitraum von Donnerstagmitternacht bis Samstagnacht angegeben werden. Da der Nagellack nur mit einigem Arbeitsaufwand zu entfernen ist, wurde der Sachschaden mit rund 600 Euro angegeben.