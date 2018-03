Unbekannte haben auf dem Gelände eines Obstbaubetriebes in Reutin zwei Mercedes Sprinter beschädigt. Die Täter haben an den dort geparkten Fahrzeugen insgesamt fünf Reifen zerstochen und jeweils die linke und rechte Fahrzeugseite erheblich verkratzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf annähernd 3000 Euro. Zu der Tat ist es bereits in der Nacht zum vergangenen Mittwoch gekommen, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Die Beamten hoffen auf Zeugen.