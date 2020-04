Unaufmerksam Unfall verursacht

Ein 76-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag Auto übersehen, als er auf der Bregenzer Straße auf die linke Fahrbahn wechseln wollte. Er stieß laut Polizeibericht leicht mit diesem zusammen und beschädigte die gesamte Beifahrerseite an dem Wagen. Beim Auto des Unfallverursachers wurde lediglich der vordere linke Kotflügel leicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Ein weiterer Unfall durch einen Fahrstreifenwechsel ereignete sich am Mittwochabend in der Kemptener Straße. Eine 25-Jährige ordnete sich mit ihrem Kleinwagen zunächst nach links auf die Abbiegespur ein. Dann überlegte sich es sich laut Polizeibericht doch anders und wechselte wieder nach rechts. Zwischenzeitlich befand sich jedoch ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto rechts neben ihr und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Es entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 2100 Euro. Verletzt wurde auch bei diesem Zwischenfall niemand.