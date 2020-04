Unachtsamkeit hat böse Folgen

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr hat eine 19-jährige Autofahrerin aus Sigmarszell die Ludwig-Kick-Straße in Richtung Aeschacher Markt befahren. In gleicher Richtung fuhr laut Polizeibericht auch ein 26-jähriger Lindauer mit seinem Auto. Offenbar übersah der 26-Jährige die vor ihm fahrende junge Frau und fuhr auf deren Auto auf. Durch den Auffahrunfall wurden keine Fahrzeuginsassen verletzt. Es entstand ein Sachschaden an den beiden Pkw in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit. Der 26-Jährige wurde gebührenpflichtig verwarnt.