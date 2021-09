Umweltfreundliche Kälte- und Wärmelösungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Doppelter Erfolg für die ENGIE Refrigeration GmbH: Der Kälte- und Wärmespezialist aus Lindau am Bodensee, Deutschland, startet mit einem Großauftrag über fünf thermeco²-Hochtemperatur-Wärmepumpen für einen der führenden Lebensmittelhersteller Kroatiens in den Herbst. Gleichzeitig freut sich das Unternehmen über den Auftrag für die erste QUANTUM-Water-Kältemaschine aus der neu konzipierten Baureihe. Diese wird künftig in einem großen Schweizer Büro- und Wohnareal für Wohlfühltemperaturen sorgen. Damit baut ENGIE Refrigeration ihre Marktposition im Bereich der internationalen Wärme- und Kältetechnik weiter aus.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit spielen im Produktportfolio von ENGIE Refrigeration eine zentrale Rolle. Beide Aspekte zum Ausdruck bringen beispielsweise die thermeco²-Hochtemperatur-Wärmepumpen, die mithilfe des natürlichen Kältemittels CO² besonders umweltfreundlich arbeiten, und die neuen QUANTUM-Water-Kältemaschinen. Letztere sind seit Juni 2021 weltweit verfügbar und seither die effizientesten wassergekühlten Modelle am Markt. Beide Baureihen erfüllen somit höchste ökologische wie ökonomische Anforderungen an die Wärme- und Kälteversorgung. Damit konnte ENGIE Refrigeration nun Neukunden aus Kroatien und aus der Schweiz überzeugen: Künftig setzt einer der größten Lebensmittelhersteller Kroatiens an drei Standorten im Raum Osijek insgesamt fünf thermeco²-Hochtemperatur-Wärmepumpen mit einer gesamten Wärmeleistung von fünf Megawatt ein. Dort wird jede Wärmepumpe ein 10.000 Quadratmeter großes Gewächshaus auf die richtige Temperatur bringen; die gekühlte Gesamtfläche von 50.000 Quadratmetern entspricht etwa zehn Fußballfeldern. Bislang wurden die Gewächshäuser durch einen mit Erdgas befeuerten Brenner beheizt. Die thermeco²-Lösung wird fortan aus Umweltwärme Heißwasser erzeugen, wobei der Großteil des benötigten elektrischen Stroms aus einer Photovoltaik-Anlage kommen wird. „Wir sind stolz, unseren Kunden mit thermeco² bei der nachhaltigen Nahrungsmittelherstellung zu unterstützen und ihn auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. Ganz in diesem Sinne ist unsere Technologie effizient, energiesparend und umweltfreundlich – damit passt sie optimal zu den Bedarfen unseres Kunden und bringt die Dekarbonisierung voran“, sagt Jochen Hornung, Geschäftsführer der ENGIE Refrigeration. Das Besondere der Wärmepumpe: Sie arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel CO² und vereint beste COP-Werte mit maximaler Energieeffizienz.