Umleitungschaos in Lindau: Anwohner fordern Stadt zum Nachbessern auf

Der Landkreis Biberach soll zu einem sicheren Hafen für in Seenot geratene Flüchtlinge werden. Der Sozialausschuss des Kreistags hat am Montag mehrheitlich beschlossen, die Aktion „Seebrücke. Schafft sichere Häfen“ zu unterstützen, an der sich aktuell rund 60 deutsche Kommunen beteiligen. Verbunden ist damit der Appell an Bundesregierung und EU, die Seenotrettung wieder aufzunehmen und Hilfsorganisationen zur Rettung zuzulassen.

Das landkreisweite Bündnis für Demokratie und Toleranz hatte sich in seinem Osterappell für die ...