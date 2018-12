Ultimatum für die Islanders

Zwischen den beiden Kontrahenten, die sich am Wochenende im Allgäu-Bodensee-Derby der Eishockey-Oberliga Süd gleich zweimal gegenüberstehen, gibt es einige recht interessante Verbindungen. Da wäre etwa Chris Stanley, in der Vorsaison noch für ERC Bulls Sonthofen als Spielertrainer auf Torejagd und an der Bande, ist mittlerweile Cheftrainer der EV Lindau Islanders – und seit Kurzem auch wieder auf dem Eis. Der Lindauer Ex-Stürmer Martin Sekera wiederum ist seit dieser Saison Chefcoach in Sonthofen. Mit Lukas Slavetinsky (Sonthofen, 33 Punkte) und dem derzeit verletzten Anthony Calabrese (Lindau, 22) führen zwei Veteidiger die Scorerwertungen ihrer Clubs an. Und beide Eishockeyclubs bekleckerten sich zuletzt nicht gerade mit Ruhm: Sonthofen verlor die letzen neun Partien, Lindau neun der letzten elf. Die Quittung: Am Freitagabend um 19.30 Uhr empfängt in der Eissportarena Lindau der Tabellenzehnte den -Elften. Und am Sonntag in Sonthofen (18 Uhr) der Elfte den Zehnten. Man könnte auch sagen, dass Not gegen Elend aufeinandertreffen.

26 Punkte hat Lindau derzeit, 18 Sonthofen – das sich sogar noch weiter nach unten orienierten muss. Dank zweier Siege rückte der Letzte EHC Waldkraiburg bis auf drei Punkte an die Allgäuer heran. „Das wird verdammt eng, der Druck steigt. Die zwei Spiele gegen Lindau sind für uns entscheidend“, sagt Sonthofens Cheftrainer Sekera, nicht zuletzt mit Blick auf das ambitionierte Restprogramm (Peiting, Rosenheim Riessersee).

Auf der Zielgeraden der Oberliga-Hauptrunde wird sich bis zum 6. Januar zeigen, wer neben dem SC Riessersee, der nach seiner Insolvenz nach der vergangenen Saison automatisch an der Abstiegsrunde teilnehmen muss, gegen die besten Bayernligisten um den Klassenerhalt in der Oberliga kämpfen muss.

„Den Trainer stelle ich nicht infrage“

In Lindau, wo man Platz acht und damit die Play-offs als Ziel ausgegeben hatte, blickt man nach der sang- und klanglosen 0:4-Pleite von Mittwochabend in Memmingen mit gemischten Gefühlen auf den nächsten Gegner. „Wenn wir gegen Sonthofen das Ruder nicht herumreißen, dann war das Starbulls-Erfolgswochenende nur ein Strohfeuer“, stellt der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher fest. Zehn Punkte sind die Blue Devils Weiden auf Platz acht schon entfernt. Die Erwartungshaltung der EVL-Führungsriege fürs Wochenende ist daher logisch: „Wir erwarten zwei Siege.“ Das sei in Telefonkonferenzen und einem Meeting am Donnerstag als „klares Signal ans Trainerteam und der sportlichen Leitung“ kommuniziert worden. Mitte Oktober siegten die Bulls zu Hause übrigens mit 5:2, fünf Wochen später behielten die Islanders mit 2:1 die Oberhand.

„Habe brutale Fehler im Spielaufbau gesehen“

Dass es bei den Islanders überhaupt nicht läuft, will Wucher nicht an einzelnen Spielern wie den in vier Spielen noch punktlosen schwedischen Zugang Viktor Lennartsson oder den verletzten Calabrese, der seiner Mannschaft mit einer Sprunggelenksblessur auf unbekannte Zeit fehlen wird, festmachen. Vielmehr sei „Kollektivversagen“ ausschlaggebend für die aktuelle Misere. Denoch kündigt Wucher für den Fall, dass die Islanders nun in den letzten zwei Spielen des Jahres nicht zurück in die Erfolgsspur finden, „Konsequenzen im Kader“ an. Ausgenommen davon ist Chris Stanley: „Den Trainer stelle ich nicht infrage.“ Wohl aber die Spieler, denen Wucher ein Ultimatum stellte. „Von einer Lindauer Mannschaft erwarte ich viel mehr Herzblut und absolute Leidenschaft auf dem Eis“, betont Wucher, der Augenzeuge des teils desolaten Auftritts seiner Mannen am Mittwoch beim Derby in Memmingen war und enttäuscht an den Bodensee zurückkehrte. „Brutale Fehler im Spielaufbau“ habe er gesehen. Da helfe es auch nichts, so der EVL-Vorsitzende weiter, dass so mancher Schuss der Islanders-Spieler an den Pfosten oder die Latte knallte.