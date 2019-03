Ulrike Lorenz-Meyer: „So kann’s nicht weiter gehen“

Ulrike Lorenz-Meyer ist eine politisch engagierte Frau. Für das Bündnis 90/Die Grünen ist sie seit 2008 Mitglied des Kreistags und für die Bunte Liste sitzt sie seit 2014 im Lindauer Stadtrat. Darüber hinaus ist sie Behindertenbeauftragte der Stadt Lindau und im Vorstand der Kreisärzteschaft. Zwar fühlt sie sich als Frau in diesen Gremien ein wenig einsam, doch keineswegs von den Männern benachteiligt. Trotzdem und gerade deswegen ist sie für eine Frauenquote in der Politik. Schon der Gerechtigkeit wegen.

Nein, als Frau in der Politik fühlt sich Ulrike Lorenz-Meyer nicht benachteiligt. Weder im Stadt- noch im Kreisrat. „Ich hatte nie das Gefühl nicht ernst genommen zu werden, oder mich nicht durchsetzen zu können. Den Frauen wird auch nicht das Leben schwer gemacht.“ Und dennoch ist da ein kleiner Wermutstropfen und ein Aber: „Als Frau fühle ich mich da ein bisschen einsam.“

„Ein bisschen einsam“ fühlt sich die 57-jährige Lindauerin deshalb, weil im 31-köpfigen Stadtrat gerade mal sechs Frauen sitzen und im Kreisrat die Frauen ebenfalls in der Minderheit sind. „Ich bedaure das sehr, dass nur wenige Frauen in der Politik sind“, sagt sie und befürwortet deshalb auch die aktuelle Diskussion um eine Frauenquote in der Politik. Vor allem, weil sie findet, dass es die Strukturen seien, die der Grund dafür sind, dass sowohl weniger Frauen in die Politik gehen, als auch weniger wichtige Posten bekleiden. Und genau darüber müsse man nachdenken, fordert sie. Abgesehen davon, dass auch die Bunte Liste kein Ort sei, um als Frau Karriere zu machen, würden in den klassischen Parteien die Frauen regelrecht ausgegrenzt, „wenn’s um was geht“. Um die Positionen mit viel Macht etwa. „Frauen werden einfach nicht vorgelassen.“ Männer würden sich zwar immer frauenfreundlich geben, „wenn es dann aber zum Schwur kommt, verzichten sie nicht auf ihren Listenplatz“.

Oft gehörtes Argument, insbesondere von Seiten der CSU, sei stets die angeblich fehlende Qualifikation. Wenn jedoch ein Amt frei sei, das kein Mann haben wolle, würden Frauen eingesetzt. Als Lückenbüßer quasi, denen die nötige Fachkompetenz dann plötzlich doch nicht mehr fehle. Nicht umsonst seien es gerade die CSU-Frauen mit ihrer Frontfrau Barbara Stamm, die die Frauenquote forderten. Sie sei es auch, die betont hatte, dass Quote heiße: bei gleicher Qualifikation. Eine Meinung, der sich Ulrike Lorenz-Meyer uneingeschränkt anschließt. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es genügend qualifizierte Frauen gebe und sie immer dann da seien, wenn sie gesucht würden. Was für sie bedeutet, dass Frauen oft genug nicht gesehen würden. Oder im Umkehrschluss, dass es gar nicht auffalle, dass sie fehlten. In der Gesellschaft, wie auch in den Führungsetagen. „Es wird oft stillschweigend hingenommen, dass überall nur Männer sitzen. Dass da keine Frau dabei ist, das fällt gar nicht auf.“

Gerechter, wenn mehr Frauen Politik machen

„So kann’s nicht weitergehen“, sagt Ulrike Lorenz-Meyer und ergänzt: „Sowas muss ein absolutes No-Go werden und zwar nicht mit einer Alibi-Frau.“ Gleichzeitig räumt sie ein: „Ich will nicht sagen, dass Frauen bessere Politik machen, aber es wäre gerechter, wenn mehr Frauen Politik machten.“

Andererseits sind es aber auch die Frauen selbst, die für ihre Unterrepräsentation verantwortlich sind. „Frauen gehen nicht gern in die Politik, weil die Politik sie angreifbar macht“, meint Ulrike Lorenz-Meyer und nennt als Gegenbeispiel die Bundeskanzlerin, die Kritik an ihrer Person mit Gelassenheit nimmt, vor allem Kritik an ihrem Äußeren. Bei einem Mann würde keiner auf die Idee kommen sein Aussehen und seinen Kleidungsstil zum Thema zu machen, bei Frauen jedoch sehr wohl. Den Frauen zu Eigen und mit einer jener weiteren Hinderungsgründe dafür, dass sie nicht in die Politik gingen, sei zudem ihr Irrglaube, immer hundert prozentig sein zu müssen. Darum wissend, ist es Ulrike Lorenz-Meyer ein Anliegen jungen Frauen zu vermitteln, dass die Arbeit in der Kommunalpolitik auf das Ehrenamt ausgerichtet sei, dass das auch zu schaffen sei und dass fehlendes Wissen angeeignet werden könne. „Politik ist kein Hexenwerk.“ Wobei sie selbst sich da nicht ausnimmt. Der Grund, warum mächtige Funktionen „auch bei uns in der Fraktion“ bei den Männern lägen, sei der, dass auch sie daran gezweifelt habe, ob sie die nötige Kompetenz für ein Amt habe oder ob sie allen Anforderungen gerecht werde könne. Und dass sie selbst erst seit zehn Jahren dazu bereit war sich auf ihre Ämter einzulassen, sei ebenfalls diesem Anspruch geschuldet. Denn obwohl ihre Freunde von der Bunten Liste sie seit ihrem Eintritt in die Fraktion 1982 dazu aufgefordert hatten, habe sie sich erst für den Kreisrat und später dann für den Stadtrat aufstellen lassen, als es ihre Lebenssituation erlaubte. Nämlich, als ihre heute 21-jährige Tochter anfing auf eigenen Füßen zu stehen.

Trotzdem und gerade deshalb ist es ihr ein Anliegen junge Frauen zu ermuntern in die Kommunalpolitik zu gehen. Indem sie ihnen sagt: „Wenn du nicht für dich selbst einstehst, wer soll´s dann tun.“ Wobei sie damit keineswegs die sogenannten typischen Frauenthemen wie Kinderbetreuung und Co, meint. Denn dass sich Frauen viel mit sozialen Themen auseinandersetzen oder diese zum Thema machen, liegt für Ulrike Lorenz-Meyer nicht etwa daran, dass Frauen so sozial sind, sondern daran, dass sie damit mehr konfrontiert würden. Wenn sich Frauen etwa für die Kinderbetreuung stark machten, machten sie das nicht für sich allein, sondern für die ganze Familie.

Mit Blick auf die Kommunalpolitik wünscht sie sich: „Frauen sollen Frauen wählen und Männer sollen Frauen wählen und ihnen die Hälfte ihrer Stimmen geben. Nicht nur Frauen sollen sich zutrauen in die Politik zu gehen, auch die Männer sollen uns zutrauen, dass wir’s können.“