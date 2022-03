Ukraine Hilfe Bodolzer Dorfstüble vor dritter Hilfsfahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom ersten Kriegstag an war Ralf Eisenhut, Wirt des Bodolzer Dorfstübles, ergriffen von der Not der flüchtenden Menschen. Sein erster Gedanke war es, best- und schnellstmöglich zu helfen. „Meine Sprache ist die Sprache des Herzens“, so Eisenhut, der in Lindau alles stehen und liegen ließ, um zu helfen. Nach seiner ersten Fahrt in die Region mit dem Ziel, den Flüchtenden eine warme Mahlzeit zur Verfügung zu stellen, überwältigte ihn eine Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft. Viele Menschen wollten ihm nicht nur Sach-, sondern auch dringend benötigte Geldspenden zukommen lassen, die er aus rechtlichen Gründen selbst jedoch gar nicht annehmen durfte. Dafür würde er einen gemeinnützigen Verein gründen müssen und bis zur Gründung hätte er wertvolle Zeit verloren, in der er bereits vielen Menschen hätte helfen können.

Kurze Zeit drohte sein Hilfsprojekt zu scheitern, bevor es so richtig loslegen konnte. Hilfe kam völlig unbürokratisch von der Pfarreiengemeinschaft Kirche am See. Pfarrer Dr. Ralf Gührer und sein Kirchenteam ermöglichten in kurzer Zeit, ein Kirchenkonto für Spenden zur Verfügung zu stellen, um die Ukraine-Hilfsaktion von Ralf Eisenhut und seinem Team aktiv mit Spenden zu unterstützen. Die Pfarreiengemeinschaft Kirche am See mit Herrn Pfarrer Dr. Gührer und die Wasserburger Steuerkanzlei Sinz & Roth PartG mbB mit Steuerberater Harald Roth begleiten die Spendenaktion nun. Zusätzlich kann Pfarrer Dr. Gührer die Hilfsaktion mit seinen vorhandenen Verbindungen zu Pfarreien in Polen, Slowakei, Ungarn und weiteren Ländern unterstützen. Damit werden nicht nur die Pfarreien, sondern auch die Bürgermeister und die Hilfsorganisationen vor Ort eingebunden. Für Ralf Eisenhut und sein Team gab dies noch einmal einen Schub nach vorne. Seine eigentliche Tätigkeit als Koch im Bodolzer Dorfstüble übergab er vorerst einmal an seinen Sohn, um sich voll dieser Hilfsaktion zu widmen, die für ihn derzeit Vorrang hat. Auf die Frage, was ihn antreibe, dies zu tun, erklärt er, er habe so viele Bilder im Kopf von seinen ersten beiden Fahrten. Daher möchte er so viele Menschen wie möglich erreichen, um Gutes zu tun. „Ich möchte diesen Menschen ein wenig Glitzer ins Leben streuen“, so Eisenhut.

Und so steht am Samstag die dritte Hilfsfahrt an nach Polen, für die er aktuell noch weitere Fahrer sucht aufgrund der überwältigenden Mengen an Hilfsgütern.