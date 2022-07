Übung soll zeigen: Das braucht es bei der Wasserrettung

Mitten in der Reutiner Bucht gab es im Sommer 2021 einen tragischen Badeunfall: Ein Mann sprang zum Baden von einem Boot in den See und tauchte nicht wieder auf. Ein Freund sprang zu seiner Rettung hinterher. Beide Männer ertranken. Und auch im jungen Sommer 2022 gab es leider bereits die ersten Badetoten im Bodensee.

Professor Götz Geldner (RKH-Klinikum Ludwigsburg) und Professor Volker Wenzel vom Medizin Campus Bodensee sind die Gründer des Bodensee Anästhesie Notfall Intensiv Symposiums, das am 8. und 9. Juli in Lindaus Inselhalle stattfindet. Sie haben eine internationale Wasserrettungsübung initiiert, die gemeinsam mit den Teams von der Wasserwacht Lindau, den Rettungsdiensten und Christoph Liechtenstein stattfindet. Dabei soll trainiert werden, einen Schwimmer aus dem Bodensee mit einer Winde von einem Hubschrauber aus zu retten.

„Wasserrettung ist Teamleistung“, muss also regelmäßig geübt werden

Dazu Benjamin Rädler, Technischer Leiter der Kreiswasserwacht Lindau: „Wir sind sehr schnell mit unseren Booten, aber mit dem Hubschrauber hat man eine viel bessere Sicht, um einen erschöpften Schwimmer im Wasser zu finden“. Ein Hubschrauber könne in sehr kurzer Zeit eine große Fläche absuchen und mit einer Winde einen Schwimmer oder Segler aus dem See retten.

Jürg Fleischmann, Pilot und Geschäftsführer der Christoph Liechtenstein stellenden Alpine Air Ambulance: „Wasserrettung ist Teamleistung; es muss regelmäßig gemeinsam trainiert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.“ Götz Geldner ergänzt: „Eine Winde am Hubschrauber ist auch in den Bergen enorm hilfreich, um Bergsteiger im Gebirge zu retten, wo man sonst nicht landen könnte.“ Derzeit gebe es am nördlichen Bodensee keinen Rettungshubschrauber mit Winde, und Volker Wenzel sagt: „Wir wünschen uns sehr eine Winde, um die Wasserrettung am Bodensee zu optimieren.“

Auf zu Christoph Liechtenstein

Der Rettungshubschrauber Christoph Liechtenstein kann am Freitag, 8. Juli, 17 bis 18.15 Uhr, auf der Schindlerwiese westlich des Europaplatzes in Lindau besichtigt werden. Die Wasserrettungsübung findet um 18.30 Uhr auf dem kleinen See statt.