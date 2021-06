Überraschung für Familie Steinwidder: Sie sind die ersten offiziellen Badegäste der Therme Lindau

Was für eine Überraschung für Familie Steinwidder aus Dornbirn: Sie sind die ersten Badegäste der Therme Lindau gewesen. Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Therme-Investor Andreas Schauer und Thermenleiterin Magdalena Teich hießen Mama Nicole, Papa Dominik und ihre Kinder Fabiane (6) und Pascal (8) mit einem Blumenstrauß, einer Flasche Wein, zwei Duschtüchern und Gutscheinen für den nächsten Thermenbesuch willkommen. Wie die Therme mitteilt, stand die Familie aus Vorarlberg mit anderen Badegästen bereits am frühen Sonntagmorgen um 9 Uhr vor der Tür. „Wir haben den Bau der Therme Lindau in den vergangenen Monaten mit großem Interesse verfolgt und uns sehr auf die Eröffnung gefreut“, sagt Nicole Steinwidder, die das 4-Stunden-Ticket schon vorab online gebucht hatte. Die Kinder seien schon megagespannt auf Wildbach und Rutschen. Bei nur 20 Minuten Anreise aus Dornbirn werde die Therme nun wohl ihr bevorzugtes Plansch- und Erholungsbad. „Wir kommen bestimmt mindestens ein Mal im Monat her“, sagt Dominik Steinwidder. Das große Interesse an der neuen Wellness-Oase direkt am Bodenseeufer in Lindau zeichnete sich bereits vor dem ersten Badetag ab. An den Tagen der offenen Tür wurden am Freitag rund 1250 Besucher und tags darauf etwa 2250 Besucher durch die Therme geführ Foto: Therme