Überholmanöver endet mit Blechschaden

Ein 47-jähriger Mitarbeiter der Lindauer Gartenbaubetriebe hat am Montagfrüh die Breite Straße befahren, bog auf die Rickenbacher Straße ein und wollte wenden, um anschließend wieder nach links in die Breite Straße einzufahren. Wie die Polizei berichtet, ging das einer hinter dem Fahrzeug fahrenden 34-Jährigen mit ihrem Audi wohl zu langsam und sie überholte den Traktor, ohne zu beachten, dass dieser nach links in die Breite Straße abbiegen will. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 8500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren auch weiterhin fahrtüchtig und konnten selbstständig weiterfahren. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Bußgeldanzeigen erstellt, da bei gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung StVO verstoßen haben.