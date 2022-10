Überhitzte Bremsanlage führt zu Feuerwehreinsatz

Um kurz nach zwölf Uhr am Donnerstagmittag ist der Löschzug Hauptwache gemeinsam mit der Löschgruppe Altstadt zum Einsatz gerufen worden. Die Integrierte Leitstelle Allgäu alarmierte die Kräfte an das Aeschacher Ufer, berichtet die Feuerwehr Lindau in einem Schreiben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schilderte der Mitteiler, dass Rauch vom rechten Hinterrad aufgestiegen sei und es verbrannt gerochen habe, woraufhin der Fahrer des Lieferwagens sofort stoppte. Der Rauch war zwischenzeitlich bereits abgezogen. Mit einer Wärmebildkamera wurde die betroffene Stelle am Fahrzeug kontrolliert. Dabei ergab sich, dass die Bremsanlage offensichtlich überhitzt war. Ein Trupp kühlte den Radkasten zur Sicherheit mit dem Schnellangriff ab. Anschließend wurde eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera durchgeführt.

Nachdem keine weitere Brandgefahr bestand, wurde die Einsatzstelle dem Fahrzeugbesitzer übergeben. Eine Streife der Lindauer Polizei war ebenso vor Ort.