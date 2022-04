Übergabe auf Lindauer Lidl-Parkplatz: Betrüger erbeuten 125.000 Euro mit „Schockanruf“

Die Kriminalpolizeiinspektion bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise. Wer hat an den Örtlichkeiten an denen das Geld übergeben wurde relevante Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/1000 entgegen.

Insgesamt 125 000 Euro haben Unbekannte kurz vor den Osterfeiertagen von zwei Seniorinnen erbeutet. Die Übergabe erfolgte zum Teil auf dem Lindauer Lidl-Parkplatz. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Die ältere Frau aus dem Unterallgäu bekam am Donnerstag einen Anruf von Betrügern. „Diese gaben sich im Verlauf der Tat als Anwalt, Staatsanwalt sowie als falscher Polizeibeamter aus und äußerten, dass die Tochter der Seniorin im Rahmen eines Verkehrsunfalls schuldhaft eine Person getötet habe“, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Geschichte der Täter: Die Tochter müsse ins Gefängnis, wenn nicht eine Kaution in Höhe von 90 000 Euro sowie Schadensersatz in Höhe von 75 000 Euro bezahlt würde. „Diese Geschichte war natürlich frei erfunden.“

Frauen über Stunden massiv unter Druck gesetzt

Doch mit dieser erfundenen Geschichte gelang es den Tätern, die Seniorin und eine Freundin, die bei ihr war, über mehrere Stunden massiv unter Druck zu setzen. „Die Bekannte ließ sich von den Tätern ebenfalls überzeugen und bot der Seniorin an, diese beim Aufbringen des geforderten Geldes zu unterstützen“, schreibt die Polizei.

Es kam gleich zweimal zur Übergabe: Die Seniorin übergab gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportzentrums in Memmingen Schmuck im Wert von rund 30 000 Euro in einer Plastikdose an einen der Täter. Dieser soll laut Polizei etwa 185 Zentimeter groß, rund 35 Jahre alt, schlank und unscheinbar gewesen sein. Der Mann war zu Fuß unterwegs.

Die Bekannte der Seniorin wurde von den Tätern nach Lindau gelotst. „Am dortigen Parkplatz des Verbrauchermarktes Lidl in der Kemptener Straße übergab sie zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr circa 95 000 Euro in einem Umschlag an einen der Täter“, so die Polizei.

Die Person soll über 180 Zentimeter groß, dunkelhaarig und eventuell osteuropäischer Herkunft gewesen sein. Darüber hinaus habe der Mann eine FFP2-Maske, eine blaue „Bomberjacke“ und eine dunkle Jeans getragen. Auch er war zu Fuß unterwegs und hatte im Nacken eine Tätowierung.

Den beiden Frauen sei erst nach der Übergabe von Schmuck und Geld klar geworden, dass sie Betrügern aufgesessen sind. Sie erstatteten Anzeige.

Kripo warnt eindringlich

Die Kriminalpolizei rät eindringlich: „Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Vermögensverhältnisse; Behörden fordern Sie auf solche Weise nicht zur Herausgabe von Bargeld auf. Setzen sie Familienangehörige und Nachbarn über die Vorgehensweisen der Täter in Kenntnis.

Sie erhalten keine Anrufe von der Notrufnummer 110. Legen Sie bei einem solchen Anruf auf und rufen Sie bei dem geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.“