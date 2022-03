Überall steckt Wasser drin: Der Bund Naturschutz ruft zum Wassersparen auf

So viel Wasser steckt in Konsumgütern:

Um eine Getränkedose herzustellen, braucht es rund 25 Liter Wasser. In einem Kilo Import-Tomaten stecken etwa 40 Liter Wasser, in einem Kilo Papier 250 bis 700 Liter, in einem Kilo Rindfleisch 5000 Liter und in einem Auto bis zu 20 000 Liter.