Über steigende Coronazahlen und Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderung

Die Inzidenzzahlen sind in dieser Woche in Lindau wieder in die Höhe geschnellt. Das liegt vor allem daran, dass die Zahlen nach Weihnachten erst verzögert gemeldet wurden. Yvonne Roither und Ronja Straub sprechen in dieser neuen Folge des Lindau-Podcast über die aktuelle Corona-Lage im Landkreis. Außerdem geht es um Barrierefreiheit in Lindau. Dort gibt es nämlich einige Punkte, die auch nach vielen Jahren noch immer nicht gut laufen. Das führt dazu, dass eine selbstständige junge Frau im Rollstuhl und eine blinde Frau nicht alleine auf die Insel zum Einkaufen gehen.