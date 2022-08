In dieser Folge geht es um ein unbekanntes Tier, das zwei neugeborene Kälbchen in Bodolz gerissen hat. Neuigkeiten gibt es auch vom ehemaligen Limare und dann sprechen Yvonne Roither, Ronja Straub und Barbara Baur noch über die Erlebnisse in Bus und Bahn, die sie in diesem Sommer dank des 9-Euro-Tickets hatten.