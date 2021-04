Über die umstrittene Maskenpflicht, impfende Hausärzte und die neue Debatte um die Hintere Insel

In der neuen Ausgabe des Lindau Podcasts nach der Osterpause wird erst einmal eine Personalie verkündet: Volontär Emanuel Hege verstärkt die Redaktion der LZ - ein komplett Fremder ist er aber nicht. Emanuel Hege arbeitete bereits vergangenen Sommer bei der Lindauer Zeitung und ist nach einem Winter in der Ravensburger Hauptredaktion zurück am See.

Mit Julia Baumann und Yvonne Roither spricht er über die Maskenpflicht auf der Insel, die Impfkampagne der Hausärzte und über Corona-Infizierte in der Region, die geimpft sind. Am Ende berichtet Julia Baumann außerdem von der neuen Debatte um die Bebauung der Hinteren Insel. Eine Bürgerinitiative um Stadtrat Ulrich Schöffel möchte den Rahmenplan für die Hintere Insel stoppen - eines der Wahlkampfthemen von Oberbürgermeisterin Claudia Alfons.