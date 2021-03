Über die positiven Nebenwirkungen von Corona

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der Lindauer Bahnhofsmission verändert. Doch nicht alles hat sich zum Schlechteren gewendet. Die Leiterin der Bahnhofsmission Conny Schäle spricht im LZ-Interview mit Yvonne Roither über den kurzen Draht zu Behörden, unbürokratische Unterstützung und die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.

Wie hoch ist das Arbeitspensum der Bahnhofsmission nach fast einem Jahr Corona?

Es ist ähnlich wie zu Beginn der Corona-Pandemie, es kommen rund doppelt so viele Menschen wie vor Corona zu uns. Das Klientel hat sich verändert. Zu unseren Besuchern gehören nun auch immer mehr Leute, die eine eigene Wohnung haben, aber einsam sind und mit jemandem reden möchten, weil beispielsweise Angebote wie das Wallstüble wegfallen. Was auch auffällt: Immer mehr Menschen, die zu uns kommen, haben psychische Probleme.

Welche Auswirkungen hat Corona auf Ihre Arbeit?

In Corona-Zeiten wird unsere Arbeit durch unsere Raumnot, unter der wir ja schon immer leiden, zusätzlich erschwert. Wenn wir ein Einzelgespräch führen, dann muss der andere Mitarbeiter raus, weil wir sonst die Abstände nicht einhalten können. Erschwert wird unsere Arbeit auch dadurch, dass uns ältere ehrenamtliche Mitarbeiter ausgefallen sind, auch weil sie Sorge hatten, sich anzustecken.

Haben viele Obdachlose im Winter Hilfe bei der Bahnhofsmission gesucht?

Im Moment sind es weniger, da sie durch Corona ja nicht so durch die Gegend reisen können. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder Menschen, die bei niedrigen Temperaturen verzweifelt nach einer Unterkunft suchen und schnelle Hilfe brauchen.

Wie können Sie da helfen?

Leute, die schlotternd bei uns ankommen, schicken wir erst mal unter die heiße Dusche der Bahnhofsmission. Dann kümmern wir uns um die Vermittlung, meist kommen sie in der Obdachlosenunterkunft der Stadt unter. Die Zusammenarbeit mit den Ämtern läuft super seit Corona. Das beste Beispiel ist die neu eröffnete Wärmestube in St. Josef, wo sich wohnsitz- oder obdachlose Menschen wenigstens ein paar Stunden pro Tag aufwärmen können (Anmerkung der Redaktion; die LZ berichtete). Von der Antragstellung bis zur Eröffnung ging alles ruckzuck. Die Zusammenarbeit mit Landratsamt, Stadt und Kirchengemeinde St. Josef war wirklich toll. In Corona-Zeiten gibt es für einige Probleme kein Standardvorgehen, das beschleunigt manches. Auch andere Dinge sind unkomplizierter geworden. Während die Menschen vor Corona verschiedene Ämter abklappern mussten, um Anträge zu stellen, läuft nun vieles übers Telefon, was weniger mühsam ist. Auch die Zusammenarbeit mit dem See- und Inselhostel, wo Wohnungslose während des Lockdown günstig unterkommen konnten, hat gut geklappt. Parallel zum Negativen hat sich also auch viel Positives ergeben.

Gibt es noch einen weiteren positiven Nebeneffekt?

Die Spendenbereitschaft der Bürger ist immens. Wir bekommen von Lebensmitteln über Kleidung und Schlafsäcke alles. Auch für die Wärmestube wird gespendet. Es ist phantastisch, uns fehlt es im Moment an nichts.

Wie erklären Sie sich das?

Die Menschen sind durch Corona aus ihrem Alltagstrott aufgerüttelt und blicken über ihre eigenen Probleme hinaus. Das Bedürfnis, durch Spenden oder Mitarbeit zu helfen, ist unglaublich groß. Es wäre sinnvoll, all diese verschiedenen Hilfsangebote jetzt zu kanalisieren. Aber das können wir selber nicht bewältigen.

Zu Ihrer praktischen Arbeit: Was machen Sie, wenn Menschen mit Corona-Krankheitssymptomen in der Bahnhofsmission auftauchen?

Wir hatten hier – toi, toi, toi– noch keinen Fall. Unsere Besucher leiden eher an Magen-Darm-Problemen, oft als Folge ihres Alkoholkonsums. Auch unsere Mitarbeiter sind bislang weitestgehend von Corona verschont geblieben.

Gibt es nach der Wärmestube noch ein anderes Projekt, das Sie angehen wollen?

Wenn es wahr wird, bekommen wir bald einen zweiten Raum bei den Toiletten. Das würde unsere Raumnot entschärfen. Den neuen Raum müssen wir allerdings noch etwas herrichten, bevor wir ihn nutzen können.