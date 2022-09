Über die Letzte Hilfe, Pläne, die auf Eis liegen und Neues zum mutmaßlichen Wolfsriss

Jeder muss in seinem Leben einen Erste-Hilfe-Kurs machen, aber keiner einen Letzte-Hilfe-Kurs. Eigentlich wäre aber auch das wichtig. Warum, darüber sprechen Ronja Straub, Yvonne Roither und Barbara Baur in dieser neuen Folge.

Außerdem geht es um einen Gewölbekeller auf der Hinteren Insel, der eigentlich mal zum Veranstaltungsort werden sollte. Liegen diese Pläne auf Eis? Und: Was ist der neuste Stand beim mutmaßlichen Wolfsriss in Bodolz? All das erfahren Sie im neuen Lindau-Podcast.