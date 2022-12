Über 26 Millionen Euro für den Landkreis Lindau und seine Kommunen

Über 26 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen gehen in den Landkreis Lindau und an seine Kommunen. Der Landkreis wird mit 14.951.944 Euro unterstützt, die Gemeinden erhalten 11.903.964 Euro, insgesamt fließen 26.855.908 Euro in die Region. „Unsere Kommunen können sich auf den Freistaat Bayern verlassen“, sagt Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger, „das gilt auch in Zeiten der Inflation und Energiekrise.“

„Die Schlüsselzuweisungen sind eine der zentralen Einnahmequellen für die Kommunen, neben den eigenen Steuereinnahmen, “ so Beißwenger weiter. Gemeinden und Landkreis könnten frei entscheiden, wie die Schlüsselzuweisungen verwendet werden und das stärke die kommunale Selbstverwaltung.

Landesweit stehen im Jahr 2023 für die Schlüsselzuweisungen 4,27 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 267 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr (plus 6,7 Prozent). Die Mittel sind der größte Einzelposten von insgesamt 11,3 Milliarden im kommunalen Finanzausgleich. Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat die aktuellen Schlüsselzuweisungen an die bayerischen Kommunen nun bekanntgegeben.

Die Zuweisung sieht im Einzelnen wie folgt aus: Bodolz 790.304 Euro, Gestratz 372.436 Euro, Grünenbach 474.512 Euro, Heimenkirch -, Hergensweiler -, Lindau ) 2.905.192 Euro, Lindenberg 1.333.152 Euro, Maierhöfen 622.412 Euro, Nonnenhorn 183.508 Euro, Oberreute 467.600 Euro, Opfenbach 850.488 Euro, Röthenbach 221.256 Euro, Scheidegg 276.412 Euro, Sigmarszell 719.692 Euro, Stiefenhofen 654.732 Euro, Wasserburg (Bodensee) 545.724 Euro, Weiler-Simmerberg 1.026.396 Euro, Weißensberg -, Hergatz 460.148 Euro, Gesamt 11.903.964 Euro, Landkreis 14.951.944 Euro.