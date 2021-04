Über 200 gefundene Fahrräder werden online versteigert

Für Fahrräder, die in Lindau beim Fundamt abgegeben und nie abgeholt wurden, gibt es jetzt eine Onlineversteigerung. Damit geht die Stadtverwaltung Lindau neue Wege bei der Versteigerung von aktuell über 200 Fundfahrrädern, wie es in einer Pressemitteilung des Rathauses heißt.

Aufgrund der Situation um Corona und der damit verbundenen Einschränkungen konnten die Fundfahrräder aus Lindau im vergangenen Jahr nicht versteigert werden. Daher versteigert das Fundbüro der Stadt Lindau seine Fundfahrräder erstmalig in einer Online-Auktion. Im Angebot sind Fahrräder, die seit mehr als sechs Monaten beim Fundamt liegen und nicht von ihren Besitzern abgeholt wurden.

Ab Donnerstag, 29. April, können sich Interessenten in einer vierwöchigen Vorschau unter www.fundus.eu oder unter www.sonderauktionen.net die Fahrräder ansehen, die zum Verkauf stehen. Auch auf der Homepage der Stadt Lindau ist unter www.stadtlindau.de ein Link zur Online-Versteigerung zu finden. Unter allen drei Adressen können die Fahrräder vor dem Beginn der Versteigerung angesehen werden. Kaufwillige können sich auf diesen Internetseiten kostenlos anmelden und ihr Gebot abgeben.

Die eigentliche Auktion findet dann von Donnerstag, 27. Mai bis Samstag, 5. Juni statt. Das Besondere an dieser Auktion ist laut städtischer Pressemitteilung, dass die Preise fallen. Nach dem sogenannten Count-Down-Prinzip sinke der Preis von einem zuvor festgelegten Startbetrag bis zum Ende der zehntägigen Auktion kontinuierlich bis zu einem Mindestpreis. Je länger Interessierte also warten, umso günstiger wird das Fahrrad. Gleichzeitig steigt dann aber auch das Risiko, dass andere Nutzer das Fahrrad zuerst ersteigern. Denn die Bieter haben jederzeit die Möglichkeit, das Fahrrad zum jeweils aktuellen Angebotspreis per Sofortkauf zu erwerben. Möglich ist aber auch, einen niedrigeren Wunschbetrag einzugeben und zu hoffen, dass der Preis bis zu diesem Gebot fällt. Der Höchstbietende erhält am Ende den Zuschlag.

Die ersteigerten Fahrräder müssen nach der Auktion bei den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL) im Bleicheweg 14 in Lindau persönlich abgeholt und bar bezahlt werden. Die Fahrräder können nicht versendet werden.