Ü30-Party jetzt monatlich im Club Dome

Nach der Premiere des „Ü30 Clubbing“ in Lindau im Club Dome folgt die erste Neuauflage im neuen Jahr am Samstag, 14. Januar.

Die Macher von „hot like beats“, welche auch die Ü30 Schlosspartys in Langenargen veranstaltet haben, laden nun einmal im Monat, immer am zweiten Samstag das Ü30-Publikum in den Club Dome ein. DJ Semi vom Parktheater Kempten legt von Klassikern bis aktuellen Clubhits die passende Musik auf. Start ist um 22 Uhr, Einlass für Frauen ab 25 Jahren, Männer ab 28 Jahren. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 22 Uhr. Alle weiteren Infos und Karten auf www.hotlikebeats.de.