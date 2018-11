U20-Kooperationsteam trifft auf DNL2-Tabellenführer

Das U20-Kooperationsteam, bestückt mit Spielern aus den Reihen des EV Ravensburg und der EV Lindau Islanders, empfängt am heutigen Samstag, 17. November, um 17 Uhr in der Eissportarena Lindau den aktuellen Tabellenführer EHC 80 Nürnberg. Das DNL2-Team der Division III besteht zur Hälfte aus Ravensburger und Lindauer Eishockeytalenten und steht momentan auf dem fünften von insgesamt acht Tabellenplätzen.

Laut Pressemitteilung trifft die zusammengesetzte Mannschaft aus Bodensee-Oberschwaben in dieser Saison bereits zum dritten Mal auf die Mittelfranken. Im ersten Spiel unterlag das Team um Coach Marc Vorderbrüggen mit 0:6. Im zweiten Aufeinandertreffen konnten die Jungs nach einer Führung der Nürnberger über die ersten beiden Drittel das Spiel im Schlussdrittel drehen und in der Overtime 3:2 für sich entscheiden. Nun will die Kooperationsmannschaft diesen Erfolg gegen den Spitzenreiter auch am Samstag wiederholen und hofft auf lautstarke Unterstützung des Lindauer Publikums.