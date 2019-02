U16-Schülercup startet am Hündle

Eine Woche nach den Skiweltmeisterschaften in Are (Schweden) finden in Oberstaufen und Obermaiselstein vom 23. bis 26.Februar vier Wettbewerbe des Deutschen Schülercups-U16 statt. Los geht es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2003/04 am Wochenende 23./24. Februar am legendären Hündle-Weltcuphang mit zwei Riesenslalomläufen. Am 25./26. Februar folgen eine Technikprüfung und zwei Super-G Rennen auf Grasgehren. Während der Hündle-Weltcuphang nach mehr als zwei Jahrzehnten aus dem Dornröschenschlaf geholt und wieder für ein hochkarätiges Riesenslalomrennen präpariert wurde, präsentiert sich die Rennstrecke (Skicross-Weltcupstrecke) am Bolgengrat/Grasgehren für die Technikprüfung und den anschließenden Super-G ebenso von der besten Seite, wie der Veranstalter im Vorfeld mitteilt. Mit dabei unter den Besten des deutschen Skinachwuchses ist die Allgäuer Lokalmatadorin Kim Marschel vom SC Oberstaufen.