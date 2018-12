U14-Basketballer des TSV kommen unter die Räder

Am vergangenen Wochenende sind die beiden abschließenden Vorrundenspiele der Lindauer Basketballer auf dem Programm gestanden. Am Samstag war für das Herrenteam des TSV Lindau die Partie in Kaufbeuren angesetzt. Sie musste allerdings wegendiverser krankheitsbedingter Ausfälle das Spiel abgesagt werden, ein Nachholtermin steht aktuell noch nicht fest. Da momentan aus dem 14-Mann großen Kader einige Spieler verletzt sind, hofft man, dass bis zum Rückrundenstart im Februar das Team wieder voll besetzt ist. Die U14-Mannschaft fuhr einen Tag später, am vergangenen Sonntag, nach Ottobeuren und kam dort ordentlich unter die Räder.

Laut Vereinsbericht starteten die Gastgeber furios und führten mit 16:0, ehe Lindau den ersten Korb im Spiel überhaupt markieren konnte. Bereits nach den ersten zehn Spielminuten war klar, dass in Ottobeuren an diesem Tag nichts zu holen ist. 24:4 nach dem ersten Viertel und 45:14 zur Pause war ein deutliches Zeichen, dass man gegen das super eingespielte Team keine Chance auf einen Sieg hat. Es gab zwar immer wieder kleinere Läufe bei den Lindauer Gästen, doch zu mehr als sechs Punkten in Folge reichte es dann nicht.

Der Endstand von 117:41 für Ottobeuren klingt heftig aber die Lindauer Jungs haben 40 Minuten gekämpft und bis zum Schluss sich nicht aufgegeben. Besonders hervorzuheben ist, dass beim Gegner 83 der insgesamt erzielten 117 Punkte von lediglich zwei Spielern gemacht wurden. Hier hatten es die Gäste vom Bodensee mit zwei absoluten Ausnahmetalenten zu tun, die von der Lindauer Verteidigung nicht zu stoppen waren.

Man wird aber auch aus dieser Niederlage wichtige Erfahrungen mitnehmen können und von Spiel zu Spiel weiter an sich arbeiten damit dann in der Rückrunde Sieg zwei und drei herausspringen.