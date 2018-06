Twitching Tongues gastieren im Club Vaudeville

Man kann sie lieben oder hassen, eines sind Twitching Tongues jedoch auf keinen Fall: gewöhnlich. Am Donnerstag, 7. Juni, ist die Metal-Hardcore-Hybrid-Band am 21 Uhr im Club Vaudeville zu Gast.

Sie sind die Außenseiter, die mit ihrem Metal-Hardcore-Hybrid nirgendwo so recht reinpassen, und genau das macht sie so interessant. Deswegen fanden sie mit ihren ersten beiden Alben nicht nur Anhänger unter den Menschen, deren Lieblingsalben in den Neunzigern von Bands wie Type O Negative oder Life Of Agony veröffentlicht wurden, sondern auch unter muskelbepackten Unterhemdträgern, die im Pit ihre Fäuste schwingen, heißt es in einer Ankündigung. Doch Twitching Tongues haben hier immer wieder Probleme, zu alter Stärke zurückzufinden. Klar, Songs wie ‘Asylum Avenue’ und ‘Insatiable Sin’ sind ein echter Schlag in die Magengrube, und wenn Colin Young „Love is a lie, forged by mankind“ grölt, fühlt man all seinen Weltschmerz. (lz)