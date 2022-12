TV Reutin verabschiedet Kinderturnwartin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehr als 20 Jahren im Amt stellt sich Kinderturnwartin Uschi Betz nun nicht mehr zur Wiederwahl. Die engagierte Kinderturnwartin und langjährige Übungsleiterin hatte unter anderem viel Herzblut in die Organisation des beliebten Nikolausturnens des TV Reutin gesteckt. Nun wird sie zwar weiterhin als Übungsleiterin im Verein tätig bleiben, ihr Amt als Kinderturnwartin in der Vorstandschaft des TV Reutin wird sie aber nicht weiter ausüben. Am 10. Dezember wurde sie nun im passenden Rahmen beim Nikolausturnen des TV Reutin vom ersten Vorstand Friederike Großer verabschiedet. Foto: Maja Beck