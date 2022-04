TV Reutin meistert auch zweites Corona Jahr gut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 70 Teilnehmern war die Mitgliederversammlung des TV Reutin gut besucht. Pro Teilnehmer spendet der Verein 10 Euro an eine Hilfsorganisation vor Ort für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Für 1. Vorstand Friederike Großer war es die erste Mitgliederversammlung nach einem weiteren Corona-Jahr. Die sieben Vorstandssitzungen des vergangenen Vereinsjahres fanden daher teilweise online statt. Der Übungsbetrieb war im vergangenen Jahr einmal mehr eingeschränkt möglich. Die Übungsleiter waren dabei sehr engagiert und setzten alles daran, die Stunden durchführen zu können. Falls möglich, fanden Übungsstunden im Freien statt, teilweise sogar online, wenn gar keine Treffen erlaubt waren. Leider konnten in den Turngruppen keine Wettkämpfe stattfinden und auch die Turniere der Ballsportgruppen konnten nicht stattfinden. Das Nikolausturnen wurde bereits frühzeitig abgesagt. Dank der zahlreichen fleißigen Helfer konnten aber wieder viele Päckchen gepackt werden, die Nikolaus und Knecht Ruprecht zusammen teilweise vor der Turnhalle an die Kinder übergeben konnten. Die Kinder nahmen dies begeistert wahr. Auch die Jahresschlussfeier musste kurzfristig abgesagt werden.

Dennoch gab es vieles, das auch pandemiebedingt stattfinden konnte. So gab es während des Lockdowns einen Malwettbewerb für die Kinder, aus deren Bildern Postkarten gedruckt wurden, die als Ostergruß an die Mitglieder verschickt wurden. Es gab ein Sportfest und die ACROLOCO Gruppe hatte einen tollen Auftritt auf der Gartenschau. Die Übungsleiter nahmen meist online an diversen Fortbildungen und Lehrgängen teil. Zwei Übungsleiterinnen ließen sich zur Fachkraft für sexualisierte Gewalt im Verein ausbilden und wollen das Thema auch künftig im Verein weiter voranbringen. Beim 3-Länder-Marathon konnte der TV Reutin wieder mit zahlreichen Helfern unterstützen.

Die Leichtathleten nahmen beim Kinderlauf teil und beim Leiblachlauf. Insgesamt gab es beim Lauftreff die geringsten Einschränkungen, es konnten sogar einige Wettkämpfe stattfinden. Trotz der Einschränkungen konnten immerhin 32 Sportabzeichen abgelegt werden. Außerdem wurde eine neue Kleinkindergruppe gegründet.

Neben den Ehrungen für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Elfriede Kiebele eine besonderer Dank zuteil, die sich nach mehr als 40 Jahren als Übungsleiterin nun aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt verabschiedet hat.