TV Reutin geht neue Wege

Die Corona Pandemie ist zwar nicht ausgestanden, ermöglicht aber zumindest die Rückkehr zu einer gewissen Normalität in den Lindauer Vereinen. Nachdem die letztjährige Mitgliederversammlung des TV Reutin der Pandemie zum Opfer gefallen war, konnte sie auch in diesem Frühling nicht wie gewohnt stattfinden. Klingt erst einmal nicht ganz so schlimm. Tatsächlich sind die Vorstandspositionen jedoch immer für zwei Jahre gewählt und nach der letzten Wahl im Jahr 2019 wären die Vorstandspositionen ohne Neuwahlen in diesem Jahr nicht mehr besetzt, was rechtlich höchst kritisch zu sehen wäre.

So ist die Vorstandschaft des TV Reutin in zahlreichen Online-Sitzungen sehr kreativ geworden und hat eine tolle Lösung gefunden für die diesjährige Mitgliederversammlung am Freitag, den 09.07.2021.

Die Versammlung findet in diesem Jahr erstmals in der Lindauer Inselhalle statt und startet um 18.30 Uhr. Um möglichst vielen Mitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen, ist eine Hybridveranstaltung geplant. Insbesondere den älteren Mitgliedern soll so die Möglichkeit gegeben werden, persönlich mit viel Sicherheitsabstand an der Versammlung teilzunehmen. Da die Teilnehmerzahl hier begrenzt ist, besteht zusätzlich die Möglichkeit zur digitalen Teilnahme, dies natürlich ohne Teilnehmer-Begrenzung.

Insbesondere die Corona-tPandemie erfordert wichtige Satzungsänderungen, um künftig besser auf derartige Situationen reagieren zu können. Ein weiterer bedeutender Punkt auf der Tagesordnung sind die anstehenden Neuwahlen mit der Neubesetzung etlicher Ämter. Die entscheidendste Änderung wird sein, dass Oliver Prinz nach 12 Jahren als höchst beliebter und prägender erster Vorstand des TV Reutin nicht mehr zur Wiederwahl stehen wird.

Bereits in der vergangenen Woche wurden sämtliche Mitglieder per Post oder E-Mail über die Versammlung informiert und darauf hingewiesen, dass für jeden Teilnehmer, ob persönlich oder Online, eine Anmeldung bis zum 01.07.2021 erforderlich ist.

Bei der Präsenzteilnahme gilt die 3-G-Regel (Geimpft - Genesen - Getestet), es ist also eine Impf- oder Testbestätigung mitzubringen. Vor Ort gilt Maskenpflicht. Speisen dürfen nicht angeboten werden, nur Getränke. Die Online-Teilnehmer erhalten einen persönlichen Zugangscode, an den die Stimmberechtigung gebunden ist.