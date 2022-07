Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum nunmehr zehnten Mal waren in diesem Jahr Helfer des TV Reutin beim Grill & Chill der Nobelpreisträgertagung dabei. Vorstandsmitglieder, Übungsleiter und Mitglieder halfen bei der Veranstaltung tatkräftig mit und trugen somit auch ihren Teil zum großen Erfolg des Abends bei.

Es sind die vielen kleinen Aufgaben, die den Reutinern zufallen, die von manchem Besucher gar nicht bewusst wahrgenommen werden. So stellten die Helfer Tische, Bänke und Zelte auf, richteten Stationen für die Getränkeausgabe her und sorgten dann unermüdlich dafür, diese Getränke an den Mann oder an die Frau zu bringen. Nach dem ersten Ansturm sammelten die Sportler ohne Unterlass leere Flaschen, Gläser und Teller ein, schenkten Getränke nach und fanden immer wieder freundliche Worte für alle Gäste.

Auch wenn es in diesem Jahr wettermäßig nicht so gut aussah – der Aufbau erfolgte während eines kräftigen Regengusses – klarte das Wetter dann pünktlich auf und es wurde ein wunderschöner Abend mit vielen gut gelaunten und zufriedenen Gästen und Helfern. Nachdem alle vor dem Einsatz schon ihren üblichen Arbeitstag hinter sich gebracht hatten, fielen die Reutiner dann weit nach Mitternacht todmüde in die Betten.