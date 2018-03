TV-Bauer und Freundin haben sich getrennt

Klaus Jürgen Greising und Christa haben sich getrennt. Das Paar hatte sich bei der Fernsehserie „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. Etwa ein halbes Jahr waren die beiden zusammen gewesen. Über die genauen Gründe für die Trennung möchte der Milchbauer aus Wasserburg nicht in der Zeitung sprechen. „Der ganze Medienrummel ist mir grad zu viel“, sagt er. Seit einem Streit, nachdem er seinen Facebook-Status in „getrennt“ geändert hatte, hat sich das Paar nicht mehr persönlich gesehen. „Jetzt muss ich erst einmal abwarten“, sagt Greising im Gespräch mit der LZ. Er wolle Christa aber in jedem Fall noch einmal treffen und die Angelegenheit mit ihr persönlich klären. Foto: MG RTL D

Die Dreharbeiten für "Bauer sucht Frau" sind abgeschlossen. Milchbauer Klaus Jürgen Greising spricht im Interview zum ersten Mal über die Geschehnisse hinter den Kulissen.